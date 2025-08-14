ГРЕБИТЕ, КУПУЈТЕ СРЕЋКЕ И ЛОТО ТИКЕТЕ Рођенима у ова 2 знака хороскопа СМЕШИ се ПРЕМИЈА Чувени астролог тврди: До новембра за њих све „МИРИШЕ“ на УСПЕХ
У свету свакодневних астро прогноза, руски астролог Павел Глоба издваја се прецизношћу и директним прогнозама.
Његова најновија анализа изазвала је праву буру међу љубитељима хороскопа: према Глобиној прогнози, два знака очекује финансијски успех до краја новембра – било кроз добитак, наследство или неочекиване пословне прилике.
Ко су срећници?
Глоба истиче да Лавови и Стрелчеви имају највеће шансе за богаћење. Лавови ће профитирати кроз контакте са иностранством и пословне пројекте који доносе раст, док Стрелчеви могу очекивати неочекиване приливе новца – од инвестиција које коначно дају резултате до изненадних срећних околности.
Лав – право време да заблисташ
Планете су на страни Лавова и доносе шансе за ширење и раст. Глоба саветује да се не бојите ризика, али да поступате паметно. Обратите пажњу на понуде које долазе неочекивано, нарочито оне везане за сарадњу са странцима или онлине пројекте.
Стрелац – срећа ти куца на врата
Наредна три месеца доносе Стрелчевима изненадне преокрете. Ако сте осећали да тапкате у месту, припремите се – новац може стићи из правца који нисте ни разматрали. Глоба саветује да пратите интуицију и не оклевате да уложите у оно што „мирише“ на успех.
Иако астрологија није егзактна наука, Глоба важи за једног од ретких астролога чије прогнозе често погађају. Ако сте Лав или Стрелац, можда је право време да послушате звезде. А ако нисте – не очајавајте. Срећа се мења, а звезде се померају. Важно је бити будан и отворен за прилике које вам долазе, пише Нај жена.