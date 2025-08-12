ЧАК 8 ИГРАЧА ПОГОДИЛО "ШЕСТИЦУ" Ово су извучени бројеви игре на срећу Лото
12.08.2025. 20:01 20:21
У 63. колу игре на срећу Лото није извучена седмица, а она је вредела 35.000.000 динара.
Извучени су следећи бројеви: 3, 25, 35, 27, 32, 19 и 10.
Чак осам играча је погодило "шестицу" која износи 381.354 динара.
Добитника није било ни у извлачењу Лото плус седмице. Премија је износила 480.000 евра, а извучени су бројеви: 25, 3, 38, 6, 33, 21 и 27.
Ни они који су уплатили Џокер игру нису имали среће, јер нико није извучен. Џокер игра је износила 170.000 евра, а извучени су бројеви: 6, 4, 3, 1, 2 и 7.
Наредно коло је 15. августа, у петак.