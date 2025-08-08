clear sky
КИША ШЕСТИЦА Извучени Лото бројеви, није било главног згодитка, али...

08.08.2025. 20:35 20:36
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

Извучени Лото бројеви вечерас у 62. колу 8. августа 2025. године.

Према најновијем извештају Државне лутрије Србије, у 62. колу игре на срећу Лото седмица износила је 35.000.000 динара. Добитника није било, а комбинација која је извучена гласи: 13, 10, 39, 6, 28, 8 и 21, док је шест играча освојило “шестицу” која је вредела 521.058 динара. 

Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вредности од 460.000 евра, није било добитника. Извучени су следећи лото бројеви: 16, 27, 18, 3, 4, 15 и 32. 

Џокер игра у 62. колу играла се за 150.000 евра и није било срећних добитника. Извучени су бројеви: 6, 0, 2, 9, 6 и 8. Више среће желимо вам у наредном колу које је на програму у уторак 12. августа.

(Mondo.rs)

лото
