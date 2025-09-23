Говор трајао 4 пута дуже од предвиђеног времена!
„СРАМОТНО - Европа финансира рат против себе“ НОВИ ТРАМПОВ УЛТИМАТУМ МОСКВИ: Америка спремна да уведе низ ТАРИФА Русији!
ЊУЈОРК: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да је Сједињене Америчке Државе спремне да уведу низ царинских тарифа Русији ако се не постигне договор о окончању рата у Украјини и оптужио појеидне чланице НАТО-а да финансирају руски рат у Украјини тиме што су наставили да купују руску нафту.
У случају да Русија није спремна да постигне споразум о окончању рата, онда су Сједињене Америчке Државе потпуно спремне да уведу веома јаку рунду моćних тарифа, које би, верујем, веома брзо зауставиле крвопролиће, рекао је Трамп у говору на заседању Генералне скупштине уједињених нација, који је трајао скоро један сат, што је четири пута дуже од предвиђеног времена.
Трамп је рекао да је неопходно да сви усвоје исте мере како би оне биле ефикасне.
Затражићу од Орбана да Мађарска престане да купује руску нафту
Амерички председник изјавио је данас да ће од мађарског премијера Виктора Орбана затражити да Будимпешта престане да купује руску нафту.
Он је мој пријатељ. Нисмо разговарали, али осећам да ако га будем позвао, он може да престане (с куповином руске нафте). И мислим да ћу то и учинити, рекао је Трамп, уочи састанка са украјинским председником Володимиром Зеленским у Њујорку, преноси Ројтерс.
Трамп је више пута позивао европске земље да престану са куповином нафте из Русије, укључујући и данас током обраћања на заседању Генералне скупштине Уједињених нација, захтевајући додатни притисак на председника Владимира Путина да обустави рат у Украјини.
Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен изјавила је након Трамповог обраћања да је он у праву и да се ради на томе да Европа престане да купује нафту од Русије до краја године.
Иако су европске земље престале директно да купују руску нафту након почетка рата у Украјини 2022. године, поједине земље чланице ЕУ је и даље купују, при чему поједине увозе дизел из Индије и Турске где се руска нафта прерађује у ову врсту горива.
Да би те царине биле ефикасне, европске нације, сви ви који сте се овде окупили, морали бисте нам се придружити у усвајању потпуно истих мера, истакао је Трамп.
Он је поручио да је то што чак ни земље НАТО-а нису прекинуле увоз великих количина руске енергије и руских енергетских производа "неопростиво".
Они финансирају рат против себе. Купују нафту и гас од Русије док се боре против Русије. То је срамотно, рекао је Трамп, преноси Ројтерс.
Према његовима речима, Европа мора да се ојача.
Морају одмах да обуставе сву куповину енергије од Русије, иначе сви губимо много времена, рекао је Трамп, додајући да ће током ове недеље разговарати са европским лидерима о том питању.