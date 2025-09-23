УХВАЋЕН С ПИШТОЉЕМ У БЛИЗИНИ Мушкарац проглашен кривим за ПОКУШАЈ УБИСТВА ТРАМПА у голф клубу на Флориди
Рајан Рут који је прошле године ухваћен са пиштољем близу голф терена на којем је играо председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп, проглашен је кривим за покушај убиства.
Рут (59) је планирао да убије Трампа док је амерички председник играо голф у Трамп Интернешенел голф клубу у Вест Палм Бичу, на Флориди, пренео је Ројтерс.
Порота је одлучила да је Рут намеравао да убије Трампа када је усмерио пушку кроз ограду.
Ипак, он је побегао без испаљеног метка, након што је агент америчке Тајне службе, који је патролирао, приметио Рута и отворио ватру.
Рут се суочава са максималном казном доживотног затвора.
Тужилац Џон Шипли рекао је да је "та завера била пажљиво смишљена и смртоносно озбиљна", додајући да би Трамп, без брзе интервенције агента Тајне службе, био мртав.
Рут, који је одлучио да се брани сам на суђењу, тврдио је да није крив, позивајући се на своју "благу и ненасилну природу".
Ипак, његова одбрана није имала успеха, а докази прикупљени током суђења јасно су указали на претњу.
Рут је био ухваћен док је скривен у жбуњу, чекао Трампов долазак.
Тужиоци су навели да је Рут месецима пратио Трампово кретање пре него што је предузео акцију.
Рут је ухапшен након што је покушао да побегне, а током истраге пронађена је пушка, панцир и видео камера.