НЕКА ДЕЦА У ОЧАЈУ СЕБИ ОДУЗЕЛА ЖИВОТ!
Родитељи, отворите четворе очи! ОВА ДРУШТВЕНА МРЕЖА ЈЕ ОПАСНИЈА И ОД ИНСТАГРАМА: Број случајева онлајн уцене значајно расте, подаци су АЛАРМАНТНИ
Деца у свету све више су жртве онлајн уцена сексуалних предатора, који користе све софистицираније методе да их намаме на слање интимних фотографија, а ти случајеви, нажалост, доводе и до самоубистава тинејџера широм света.
Подаци су алармантни и упозоравају на то да треба повећати безбедност деце на интернету, а апликација која се издваја као најопаснија јесте Снепчет.
На Инстаграм страници Bezbednost_dece_na_ internetu упозоравају да је Снепчет опаснији од свих мрежа заједно и износе податак да је 20.000 деце било жртва онлајн предатора и то само за шест месеци.
У првих шест месеци 2024. у свету пријављено око 550.000 случајева уцене деце
ФБИ и британска НЦА упозоравају: број случајева онлајн уцене деце (sextortion) расте рапидно. Само у првих шест месеци 2024. пријављено је 9.600 случајева у Великој Британији, а глобално око 550.000. Највише пријава дошло је са Снепчета, чак више него са Инстаграма, Тиктока, Фејсбука и Дискорда заједно. Деца су тамо мета зато што је комуникација брза, пролазна и тешко може да се прати”, пише у посту на Инстаграму.
Ове уцене нису мала ствар. Забележени су случајеви где су тинејџери широм света извршили самоубиство након што су били уцењени својим фотографијама. Предатори се представљају као вршњаци, шаљу лажне фотке, глуме симпатије. Циљ им је да добију једну интимну слику - после тога дете постаје жртва уцене и застрашивања.
Ако мислите "моје дете то никад не би урадило" - варате се
Ако мислите 'моје дете то не би урадило', варате се. Истраживања показују да стотине хиљада деце широм света већ јесу жртве. Срамота и страх спречавају децу да признају родитељима. Савет родитељима и школама: Разговарајте са дететом вечерас, реците му да никада не шаље фотографије и да увек може да вам се обрати. Проверите подешавања приватности на свим мрежама. Инсталирајте парентал контролу и пратите ко и када пише вашем детету.”
Наводе и да Снепчет, као и многи други облици онлајн комуникације, може бити опасан за децу из неколико разлога:
На многим платформама корисници могу остати анонимни, што отежава идентификацију и доводи до ризика од злостављања или узнемиравања. Деца често нису свесна опасности које анонимни корисници представљају.
У снепчетовима може доћи до дељења вулгарног, насилног или сексуално-експлицитног садржаја. То може негативно утицати на емоционални и психолошки развој деце.
Деца могу постати мета онлајн предатора који траже прилику да их искористе. Многи предатори користе платформе са брзим и анонимним комуникацијама како би успоставили контакт са децом.
На интернету корисници могу лако створити лажне профиле. Деца можда не схватају да не би требало да деле приватне информације са особама које не познају лично.
Учешће у онлајн разговорима може изазвати стрес, анксиозност или депресију, посебно ако су деца изложена цyбербуллyингу или негативним интеракцијама.
Константно коришћење Снепчета може довести до зависности од технологије, што може ометати свакодневне активности, као што су школовање и физичко здравље.
Деца могу бити под притиском да учествују у активностима које нису безбедне или које не разумеју, само да би се уклопила у групу.
Због свих ових разлога, важно је да родитељи и старатељи буду ангажовани, прате како њихова деца користе технологију и разговарају с њима о сигурности на мрежама, саветују и упозоравају на овој Инстаграм страници, пише Блиц.