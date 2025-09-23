"Настављамо још јаче и енергичније" МИНИСТАР ГЛИШИЋ СЕ ВРАТИО НА ПОСАО НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА: Поново смо сви на окупу!
23.09.2025. 21:40 21:45
Министар за јавна улагања Дарко Глишић вратио се на посао након што је почетком августа доживео мождани удар уживо у јутарњем програму.
Тачно 7 недеља касније, поново смо сви на окупу. Настављамо још јаче и енергичније зато што НЕ ДАМО СРБИЈУ, поручено је на Инстаграм налогу Министарства за јавна улагања.
Подсетимо, почетком августа министру за јавна улагања и председнику Извршног одбора СНС Дарку Глишићу изненада је позлило док је гостовао у јутарњем програму ТВ Пинк.
Глишић није могао да заврши гостовање, тако да је програм прекинут.