"Настављамо још јаче и енергичније" МИНИСТАР ГЛИШИЋ СЕ ВРАТИО НА ПОСАО НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА: Поново смо сви на окупу!

23.09.2025.
Дневник
Блиц
Министар за јавна улагања Дарко Глишић вратио се на посао након што је почетком августа доживео мождани удар уживо у јутарњем програму.

Тачно 7 недеља касније, поново смо сви на окупу. Настављамо још јаче и енергичније зато што НЕ ДАМО СРБИЈУ, поручено је на Инстаграм налогу Министарства за јавна улагања.

Подсетимо, почетком августа министру за јавна улагања и председнику Извршног одбора СНС Дарку Глишићу изненада је позлило док је гостовао у јутарњем програму ТВ Пинк.

Глишић није могао да заврши гостовање, тако да је програм прекинут.

мождани удар дарко глишић министар
Дневник
