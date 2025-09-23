СРБИЈА И РЕПУБЛИКА СРПСКА СУ ЈЕДНО СРЦЕ КОЈЕ КУЦА У ДВА ДЕЛА ИСТОГ НАРОДА Вучевић: Наше јединство темељи се на братству и заједничкој судбини ДА СРПСКИ НАРОД ЖИВИ У СЛОБОДИ И ПОНОСУ
Лидер напредњака и саветник председника Републике за Регионална питања Милош Вучевић изјавио је на обележавању Дана Српске у Србији да су ове две државе једно срце које куца у два дела истог народа.
-Данас обележавамо Дан Републике Српске у Србији и славимо завет предака да останемо уједињени и сложни. Србија и Република Српска су једно срце које куца у два дела истог народа! Декларација о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа сведочи да се наше јединство темељи на братству и заједничкој судбини. Наш је задатак да то јединство чувамо, да градимо Републику Српску и Србију као стубове националног идентитета, али и као просторе слободе, напретка и мира. Да будемо достојни наследници оних који су својим животима платили нашу слободу. Нека живи Република Српска! Нека живи Србија! Нека живи српски народ, у јединству, слободи и поносу - рекао је Вучевић.