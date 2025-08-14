ОГЛАСИЛИ СЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Измена саобраћаја 15. августа на деоници Нови Бановци – петља Бешка, од Београда ка Новом Саду
14.08.2025. 16:22 16:29
НОВИ САД: Због прегледа портала за саобраћајну сигнализацију биће наизменичних затварања саобраћајних трака
ЈП „Путеви Србије“ 15.августа у току светлог дела дана, изводити радови на прегледу портала за саобраћајну сигнализацију на државном путу A реда на деоници петља Нови Бановци - петља Бешка, у смеру Београд - Нови Сад.
Током извођења радова, за саобраћај ће бити затворена возна или претицајна саобраћајна трака, наизменично, а саобраћај ће се одвијати слободном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.