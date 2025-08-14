clear sky
ОГЛАСИЛИ СЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Измена саобраћаја 15. августа на деоници Нови Бановци – петља Бешка, од Београда ка Новом Саду

НОВИ САД: Због прегледа портала за саобраћајну сигнализацију биће наизменичних затварања саобраћајних трака

ЈП „Путеви Србије“ 15.августа  у току светлог дела дана, изводити радови на прегледу портала за саобраћајну сигнализацију на државном путу  A реда на деоници петља Нови Бановци - петља Бешка, у смеру Београд - Нови Сад.

Током извођења радова, за саобраћај ће бити затворена возна или претицајна саобраћајна трака, наизменично, а саобраћај ће се одвијати слободном саобраћајном траком. 

Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.

