ПОЧИЊУ РАДОВИ НА МИЛОШУ ВЕЛИКОМ И МОРАВСКОМ КОРИДОРУ Возачи и путници, наоружајте се трпљењем, очекују се огромне гужве

07.08.2025. 10:07 10:14
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
гужва
Фото: РИНА/Илустрација

ЧАЧАК, КРУШЕВАЦ: Возаче у наредна два дана очекује измене у режиму саобраћаја због најављених радова на деоницама ауто-пута Милош Велики (од Паковраћа ка Пожеги) и Моравском коридору.

- На деоници ауто-пута Милош Велики, Паковраће–Пожега, изводиће се радови у тунелима Лаз и Муњино брдо, од 7. на 8. август 2025. године, од 20 до 05 часова, радови ће се обављати у десној цеви тунела Лаз, у смеру ка Пожеги. Такодје, у истом периоду радови су планирани у левој цеви тунела Муњино брдо, у правцу ка Паковраћу. Саобраћај ће се најпре одвијати у возној, а затим у претицајној траци, док ће друга трака бити слободна - потврђено је за агенцију РИНА из ЈП „Путеви Србије“.

Поред тога, из овог јавног предузећа додају и да ће на Моравском коридору, у оба смера, бити извођени додатни радови.

- На петљама Ћићевац, Крушевац Исток, Крушевац Запад, Кошеви, Велика Дренова, Трстеник и Врњачка Бања, до 14. августа 2025. године, током светлог дела дана, спроводи се прање саобраћајних табла на банкинама. Због тога ће повремено долазити до затварања зауставне траке у кратким временским интервалима - додају у "Путевима Србије".

Из „Путева Србије“ апелују на возаче да повећају опрезност, поштују привремену саобраћајну сигнализацију и планирају своје путовање у складу са најављеним радовима.

ауто-пут милош велики моравски коридор радови на путевима
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
ПОТПУНА ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА У СТАРОЈ ПАЗОВИ Радови трају до октобра, ово су алтернативни правци за саобраћај

06.08.2025. 08:43 08:46
