СРПСКА КИК- БОКСЕРКА АЛЕКСАНДРА КРСТИЋ ОСВОЈИЛА БРОНЗУ НА СВЕТСКИМ ИГРАМА: У мечу за треће место савладала Египћанку Екрам Абуелокомосан
Српска кик-боксерка Александра Крстић освојила је бронзану медаљу у дисциплини К1 у категорији до 70 килограма на Светским играма које се одржавају у кинеском граду Ченгдуу.
У првом колу Крстић је победила Египћанку Екрам Абуелокомосан, потом је у полуфиналу у изузетно тешком мечу поражена од Израелке Полине Гросман, да би у одлучујућој борби за бронзану медаљу била боља од Ерџи Бакјадан са Филипина.
За Крстић ово је друго одличје са Светских игара, пошто се пре три године у Алабами окитила златом.
"Такмичење је било изузетно квалитетно, конкуренција је била жестока и ово ће свакако бити велико искуство за мене. Мечеви су били изузетно тешки, јер су све такмичарке дошле веома мотивисане и физички беспрекорно припремљене. Нисам задовољна оствареним резултатом, јер сматрам да сам могла да освојим злато. Потрудићу се да се са предстојећег Светског првенства у Србију вратим са најсјајнијим одличјем", рекла је четворострука освајачица светске титуле.