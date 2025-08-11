СРПСКА КИКБОКСЕРКА ЖЕЛИ НАЈСЈАЈНИЈЕ ОДЛИЧЈЕ: Александра Крстић спремна за Светске игре
Репрезентативка Србије у кик боксу Александра Крстић изјавила је да се одлично припремила за овогодишње Светске игре у кинеском Ченгдуу и додала да јој је на том такмичењу циљ да освоји златну медаљу.
"Моја жеља је да за Србију освојим златну медаљу. На којем год такмичењу да учествујем циљ је увек најсјајније одличје, па ће тако бити и овог пута. ;Одлично се осећам, а морам да признам и да сам се веома добро припремила. Изузетно напорно сам радила са својим тренером Зораном Бачуловом у Ветернику и заиста мислим да сам потпуно спремна за све изазове који ме очекују", навела је Крстић, данас је пренео Кик бокс савез Србије.
Крстић је једина српска кик боксерка која ће учествовати на Светским играма у Ченгдуу, које трају до 17. августа, и бориће се у дисциплини К1, у категорији до 70 килограма.
Селектор репрезентације Србије Синиша Владимировић рекао је да је Крстић унела одређене "новине" у свој стил борбе и додао да је "уверен" да српска кик боксерка може да освоји злато на овогодишњим Светским играма.
"Урадили смо све што је било потребно да она ово такмичење дочека потпуно спемна. Успели смо да убацимо и неке новине у њен начин борбе и надамо се да ће то донети позитиван резултат. Свака медаља била би велики успех, али уверен сам да Александра може до злата", казао је Владимировић.
"Александра је наша врхунска репрезентативка. Четири пута је била првакиња света, има злато са Светских игара у Алабами, а златном медаљом окитила се и на Европским играма, додуше у дисциплини фул-контакт. Она је имала одређених проблема са повредом, али надам се да је све то успешно санирано", додао је селектор репрезентације Србије.