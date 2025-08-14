Јавна лицитација за закуп пословних простора на новосадским пијацама
14.08.2025. 10:46 10:48
ЈКП „Тржница“ Нови Сад обавештава јавност да ће се јавна лицитација за давање у закуп слободних пословних простора на пијацама у Новом Саду одржати у среду, 20. августа 2025. године, са почетком у 10.00 часова, у просторијама предузећа на адреси Улица Жике Поповића 4.
Зainteresovani могу пронаћи све детаље о лицитацији на интернет презентацији предузећа www.nstrznica.co.rs, у просторијама ЈКП „Тржница“ у Служби за комерцијалне послове, као и путем телефона 021/48-08-518, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова.
Предузеће позива све заинтересоване да се на време информишу и учествују у лицитацији.