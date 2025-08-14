РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРЕЛОВОДА Део Детелинаре без топле воде
14.08.2025.
ЈКП Новосадска топлана обавештава Новосађане да ће сутра, од 7 сати, због радова на реконструкцији вреловода на Тргу Мајке Јевросиме, биће прекинута испорука топлотне енергије за припрему топле потрошне воде за следеће објекте:
- Трг Мајке Јевросиме;
- Јанка Веселиновића 24-28;
- Корнелија Станковића 27-39, 40-46;
- Веселина Маслеше 60-86;
- Јанка Чмелика 53-63, 56-60.
Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се истог дана у послеподневним часовима.