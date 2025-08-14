clear sky
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРЕЛОВОДА Део Детелинаре без топле воде

Фото: Дневник, илустрација

ЈКП Новосадска топлана обавештава Новосађане да ће сутра, од 7 сати, због радова на реконструкцији вреловода на Тргу Мајке Јевросиме, биће прекинута испорука топлотне енергије за припрему топле потрошне воде за следеће објекте:

-              Трг Мајке Јевросиме;

-              Јанка Веселиновића 24-28;

-              Корнелија Станковића 27-39, 40-46;

-              Веселина Маслеше 60-86;

-              Јанка Чмелика 53-63, 56-60.

Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се истог дана у послеподневним часовима.

ЈКП „Новосадска топлана”
Нови Сад Сервисне информације
