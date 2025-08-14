clear sky
НА МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ ГРАД ВРШАЦ ЧАСТИО СВОЈЕ СУГРАЂАНЕ Бесплатан боравак на Градском базену, уз лимунаду

14.08.2025. 11:24 11:27
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
базен
Фото: Град Вршац

Бесплатан боравак на Градском базену и освежење лимунадом у Вршцу уживали су сви грађани од 15 до 30 година, што им је био дар Града Вршца, поводом Међународног дана младих.

Градоначелница Драгана Митровић обишла је младе који су се том приликом затекли на овом купалишту, саслушала њихове жеље, примедбе и сугестије. Чувши њихове потребе, градоначерлница их је упознала са плановима Града Вршца, а посебан акценат ставила је на пресељење Канцеларије за младе у Градску кућу већ на јесен, и њено стављање под окриље Градске управе.

– Симболично смо за све младе људе обезбедили бесплатан боравак на Градксом базену и освежење као знак пажње, али и поруку да мислимо на њих не само данас, већ сваког дана у години. Млади су наш највећи потенцијал. Они представљају енергију, идеје и снагу која покреће развој наше заједнице. Локална самоуправа ће у наредном периоду још снажније радити на унапређењу положаја младих, од образовања и запошљавања  до културе, спорта и волонтирања – изјавила је Митровић.
 

вршац базен
Војводина Банат
