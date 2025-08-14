(ВИДЕО) БОГДАН ТАЊЕВИЋ О ШАНСАМА "ОРЛОВА" НА ЕВРОБАСКЕТУ: "Ставио бих пет евра на Србију"
Чувени тренер Богдан Тањевић говорио је о шансама репрезентације Србије на Европском првенству.
Изабраници Светислава Пешића су гладни тријумфа, а атмосфера је добра као што је била и на Олимпијским играма у Паризу.
"Никад атмосфера у екипи није случајна. Она се прави разним ситним гестовима у вођењу, тренингу, на утакмици… А Пешић јако добро управља. Имао сам обичај да главним играчима кажем ‘Сакриј се у екипу, немој да преузимаш превише на себе’. Нико ко превише узме на себе не може да изнесе тај терет. Ни Мајкл Џордан. Е, то је у Србији већ јасно решено, са Јокићем који игра за друге, а најмање за себе. И у томе је мајсторство Пешића, који зна да све играче, свих 12 доведе на заједничку мисао, идеју и атмосферу. То се наравно чини и употребом играча на терену, јер ако ти користиш шест, седам играча ту никад не може да буде нека велика атмосфера. Петорица осталих хтели, не хтели мало обесе нос", рекао је Тањевић за "Меридиан спорт".
Осећај сваког играча да је важан у тиму од изузетне је важности.
"Првенствено се тако ствара атмосфера унутар екипе, прерасподелом игре. Тако се храни њихова воља за добар тренинг, који је основни услов за добру игру. И друго, највећи број ситуација се развије тако да управо такозвани десети играчи решавају најтеже тренутке. А, да би их решио он мора да је узнесен, да има апсолутно поверење да је учесник, исто као Јокић или неко други. Такав те спаси. Е то Пешић све зна и зато је моја прогноза да је Србија први фаворит. Ако бих смео да ставим пет евра ко ће бити први, ставио бих на Србију", додао је.
Србија игра у групи А са Летонијом, Естонијом, Чешком, Турском и Португалом.
Евробаскет почиње 27. августа и трајаће до 14. септембра.