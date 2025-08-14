ЛЕГЕНДАРНИ САША ЂОРЂЕВИЋ О ШАНСАМА СРБИЈЕ НА ЕВРОБАСКЕТУ Ево шта је рекао човек који је српска кошаркашка икона
Види се љубав и однос какав ови играчи имају према репрезентацији, поручио Ђорђевић.
- Фантастичан напредак видим, два играча ћу да поменем, пресрећан сам због Аврамовића и Гудурића. Апсолутна зрелост, значило им је што су играли у екипама у којима су играли, тренери са којима су радили, циљеве које су имали. Да не причам о Мицићу који је провео пар година у НБА у улози која му није одговарала, можда је могао раније да се врати у европску кошарку, можда му уговор то није дозвољавао. Да не причам о Јокићу који је најбољи играч на планети. Богдановић који је, по мом мишљењу, уз Јокића најважнији играч репрезентације. Кроз Богданову љубав се види и какав однос имају сви они према репрезентациј - рекао је Ђорђевић код "Луке и Кузме".
Не воли Ђорђевић да ствара додатни притисак играчима, али...
- Наша репрезентација има тај цео начин на који су сазрели као група. Цела та генерација је дошла до неке невероватне зрелости која ми даје слободу да кажем да ћемо ми да узмемо златну медаљу -закључио је Ђорђевић.
