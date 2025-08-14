ЗРЕЊАНИН ДОБИО 2,3 МИЛИОНА ДИНАРА Паре из Покрајине намењене резерватима природе
Установа „Резервати природе“ из Зрењанина добила је на јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине средства за реализацију три пројекта, у укупном износу од 2,3 милиона динара.
За измуљавање деонице Старог Бегеја у Специјалном резервату природе „Царска бара“ Установа „Резервати природе“ је добила 800.000 динара.
За промоцију екотуризма у Специјалном резервату природе „Ритови доњег Потисја“, односно за набавку бицикала и постављање информативних табли на бициклистичкој стази, ова зрењанинска установа је од Покрајинског секретаријата добила пола милиона динара.
За реконструкцију четири летњиковца у Парку природе „Русанда“, с циљем развоја екотуризма, „Резервати природе“ су на конкурсу добили милион динара.
Ловачко удружење Нови Бечеј је на конкурсу добило 400.000 динара за регулацију водног режима у Специјалном резервату природе „Слано Копово“.