КАДА ЖЕГА УДАРИ, ОВО ЈЕ ПРАВО ОСВЕЖЕЊЕ! Домаћи класичан сладолед, савршено кремаст и укусан
Домаћи класичан сладолед право је освежење за вруће дане, једноставан за припрему и пун природног укуса.
Састојци:
• 900 мл млека
• 6 јаја
• 1 супена кашика шећера
• 1 кесица ванилин шећера
• 1 супена кашика кукурузног скроба
• 50 г путера
• 200 г шећера
• 1/3 кашичице соли
Припрема:
Нема ништа боље од правог, домаћег сладоледа који мирише на ванилу и топи се у устима. Овај рецепт је једноставан, не захтева посебне апарате, а кремаста текстура и богат укус задовољиће и најзахтевније сладокусце. Прави се од основних састојака које већ имате код куће и идеалан је за вреле летње дане.
У већу шерпу сипајте млеко и ставите да се греје на средњој температури док не буде топло, али не и да прокључа.
У посебној посуди умутите јаја са 1 супеном кашиком шећера и ванилин шећером док смеса не постане светла и пенаста. Кукурузни скроб размутите у мало хладног млека или воде да не буде грудвица. Постепено, уз стално мешање, додајте топло млеко у умућена јаја, па потом све заједно вратите у шерпу на лагану ватру. Мешајте константно док се смеса не згусне, али пазите да не проври како се јаја не би стврднула.
Скините са ватре и додајте путер и со, мешајте док се путер не отопи и сједини са кремом. Оставите крем да се охлади на собној температури, а затим га ставите у фрижидер да се потпуно охлади, најбоље неколико сати или преко ноћи. Кад је смеса добро охлађена, можете је ставити у апарат за сладолед и поступати према упутству произвођача.
Ако немате апарат за сладолед, пребаците смесу у пластичну посуду погодну за замрзавање и ставите у замрзивач. Сваких 30-45 минута мешајте миксером или виљушком да разбијете кристале леда, понављајте 3-4 пута док сладолед не постане кремаст. Након последњег мућења оставите сладолед да се стегне у замрзивачу још неколико сати пре сервирања.