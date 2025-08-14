clear sky
Данас истиче рок за трећу рату пореза на имовину – ОД СУТРА СТИЖЕ КАМАТА

14.08.2025. 12:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Грађани Новог Сада имају рок данас до поноћи да измире обавезу плаћања треће кварталне рате пореза на имовину за 2025. годину.

Сви који уплату изврше након овог датума мораће да рачунају на обрачун затезне камате, која тренутно износи 15,75 одсто на годишњем нивоу.

Где и како проверити стање дуга

Ако пореско решење није стигло на кућну адресу, грађани га могу преузети на шалтерима пошта широм града. Постоји и више начина да се провери стање на рачуну пореза на имовину:

  • лично у главној шалтер сали Градске пореске управе, Улица Војвођанских бригада 24–26,

  • на шалтеру у просторијама „Информатике“, Булевар Слободана Јовановића 15,

  • електронски – слањем упита на мејл [email protected],

  • преко налога на порталу еУправа.

Порез се у Новом Саду плаћа у четири једнаке рате, квартално, при чему је рок уплате обично око 15. дана месеца у том кварталу.

Повећање од 15% за ову годину

Подсећамо, Градско веће Новог Сада је 4. новембра 2024. године усвојило одлуку о повећању износа пореза на имовину за 2025. годину за приближно 15% у односу на претходну. Иако је одлука донета свега три дана након трагедије на Железничкој станици, јавност о њој није била званично обавештена – што је пракса која се, према доступним информацијама, спроводи последњих година.

Шта ако закасните?

Уколико уплата касни, поред затезне камате која се обрачунава од првог дана закашњења, Градска пореска управа може покренути поступак принудне наплате, што подразумева додатне трошкове и могуће блокаде рачуна.

Нови Сад
