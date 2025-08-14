Са премијум сезонском картом бодри Звезду и против Пафоса
Фудбалере Црвене звезде већ у уторак, 19. августа од 21 сат очекује наредни изазов у квалификацијама за Лигу шампиона, јер ће црвено-бели дочекати екипу Пафоса на стадиону "Рајко Митић" у оквиру плеј-оф фазе.
За све навијаче који желе да пруже подршку нашем тиму, премијум сезонска карта је најповољнија опција.
Црвено-бели су на корак од уласка у лигашку фазу Лиге шампиона, а од тога наш клуб дели двомеч против кипарског шампиона Пафоса. Изабраници Владана Милојевића су победом над Лехом у трећем колу квалификација изборили европску јесен у елити, јер је лигашка фаза Лиге Европе за наш тим и пре сусрета са Пафосом, загарантована.
Сви звездаши који поседују премијум сезонску карту имају могућност да бодре наше првотимце на мечу плеј-офа Лиге шампиона, али се ту повољности за навијаче не завршавају.
Премијум сезонска карта је најповољнија опција за све звездаше да гледају црвено-беле на стадиону "Рајко Митић" против Пафоса и у лигашкој фази неког од два елитна УЕФА такмичења. Она укључује све домаће утакмице, као и мечеве на међународној сцени током јесени и зиме, али и потенцијалног пролећа у Европи.
Предност премијум сезонске карте је видно уочљива, јер је њена цена нижа од збирне цене улазница за само четири утакмице лигашке фазе европског такмичења. Другим речима, уз премијум сезонску карту добијате европске спектакле, али и све домаће утакмице, по нижој цени него што бисте платили само неколико европских дуела.
Подсећамо да је куповина премијиум сезонске могућа и на рате по старој цени. За више информација о начину плаћања, као и додатним погодностима можете контактирати Сервис за чланство, путем мејла [email protected] или бројева телефона +381113675162, +381113675163, +381113675166, +381113675167. Сви навијачи који се одлуче за куповину четири премијум сезонске стичу право на 10% попуста, који се аутоматски обрачунава.
Осим уштеде, Премијум сезонска карта је и знак припадности. То је подршка коју наши фудбалери осећају сваког минута игре. То је место на стадиону које вас чека, без чекања у редовима и без бриге о доступности карата за велике утакмице.
Куповина премијум сезонских карата могућа је у Сервису за чланство стадиона “Рајко Митић”, као и ОНЛАЈН путем.
Цене премијим сезонских улазница су следеће:
Север:
Обнова - 9500 динара
Куповина - 11900 динара
Исток:
Обнова - 15500 динара
Куповина - 17900 динара
Запад:
Обнова - 19500 динара
Куповина - 21900 динара
Трибина "Синиша Михајловић":
Обнова - 33000 динара
Куповина - 55000 динара
Постани премијум сезонац и бодри црвено-беле у плеј-офу против Пафоса, али и у наставку сезоне!