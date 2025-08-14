ЕНДИАЈЕ ПОЗВАО НАВИЈАЧЕ ДА НАПУНЕ ТРИБИНЕ на мечу против Пафоса
14.08.2025. 15:37 15:38
Фудбалер Црвене звезде Шериф Ендиаје позвао је навијаче "црвено-белих" да напуне трибине стадиона "Рајко Митић" у Београду на дуелу против кипарског Пафоса.
Фудбалери Црвене звезде дочекаће 19. августа од 21 час екипу Пафоса у првој утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона.
Ендиаје се захвалио навијачима Звезде за подршку на дуелу са Лехом и позвао их да дођу у великом броју на мечу против шампиона Кипра.
"Хтео сам да захвалим свима на подршци. Видимо се ускоро. У уторак имамо још важнију утакмицу. Молим вас, потребна нам је ваша пуна подршка", изјавио је Ендиаје за Инстаграм налог Црвене звезде.
Реванш меч између Пафоса и Звезде биће одигран 26. августа од 21 час у Лимасолу.