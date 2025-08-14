clear sky
ПРЕДСТАВНИЦИ АЗУС-а ПОСЕТИЛИ СПЕЦИЈАЛНУ БОЛНИЦУ У КОВИНУ Рад у складу са акредитацијским стандардима

14.08.2025. 11:51 11:55
Пише:
Слађана Аничић Илић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ковин
Фото: СБПБ "Ковин"

Специјална болница за психијатријске биолести „Ковин” је установа у којој се посвећује пажња унапређењу квалитета здравствене заштите, а рад се одвија у складу са акредитацијским стандардима – општи је утисак спољашњих оцењивача који су спроводили трећу редовну годишњу проверу примене и поштовања постављених стандарда квалитета, у поступку акредитације.

Наиме, констатовано је да је у току акредитацијског процеса усвојен велики број процедура и протокола у свим областима рада, али и да се они поштују у свакодневном раду, што се, између осталог, обезбеђује и редовним унутрашњим проверама квалитета стручног рада установе.

У достављеном извештају се даље наводи да су настављени пријем нових радника, едукација постојећег кадра, набавка опреме, али и увођење нових технологија.

- У протеклом периоду је настављен тренд интензивног рада у Центру за ментално здравље у заједници у Панчеву, усмереног на развој активности у заједници, рад са породицама корисника, као и на психоедукацији. У Панчеву су имплементиране све процедуре које се примењују у СБПБ Ковин, као његовој организационој јединици. Центар за ментално здравље отворен је сваког радног дана од 8 до 20 сати, а  пацијентима су на располагању три психијатра, два психолога, социјални радник који је и породични терапеут, и остало медицинско особље – саопштили су из СБПБ Ковин. 

ковин
Фото: СБПБ "Ковин"

У овој установи подсетили су да је завршено комплетно реновирање Одељења психосоцијалне рехабилитације (А1), које сада пацијентима и особљу пружа знатно боље услове за боравак, лечење и опоравак. У кругу болнице завршено је асфалтирање пешачких стаза, чиме је олакшан прилаз одељењима и омогућено је безбедније кретање пацијената, запослених и свих који посећују установу.
У циљу побољшања услова за рад и боравак запослених, на објекту Перионице у оквиру болнице замењени су стари и дотрајали прозори, а у претходном периоду дотирано је 165 душека, 65 ноћних ормарића, 40 кревета од којих је 10 са електричним подизачима и два ормана за лекове.

Оцењивачи, такође, за време посете, нису имали примедби на уређење и хигијену радног и помоћног простора, као и круга здравствене установе, о чему су се похвално изјаснили. Редовна посета спољашњих оцењивача која се спроводи у складу са законом, обављена је у СБПБ ,Ковин према плану Агенције за акредитацију здравствених установа Србије. 

ковин
Војводина Банат
