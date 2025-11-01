ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА НЕДЕЉУ, 2. НОВЕМБАР 2025. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ ХОРОСКОП Овнови немојте се преоптеретити обавезама, Рибе очекује пријатно изненађење
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за недељу, 2. новембар 2025. године.
♈ОВАН
Имате довољно енергије да обавите све што сте за данас испланирали. Немојте сами себе преоптеретити додатним обавезама. Договорите се са вама блиском особом да негде изађете и лепо се проведете. Немојте запоставити физичке активности и правилну исхрану.
♉БИК
За вас ни недеља није дан када се одмарате од анализирања урађеног и прављења планова за нове пословне изазове. Није лоше да понекад нешто оставите и за сутра. Уз закуску и леп разговор проводите пријатно вече окружени вама драгим особама.
♊БЛИЗАНЦИ
Пред вама је потенцијално одличан дан за различите активности, било да су креативне, било да су пословне. Данас не би требало да започињете нека важна питања са блиском особом, јер је мало вероватно да ћете успети да се усагласите. Доброг сте здравља.
♋РАК
За вас и данас има посла, мада у нешто мањем обиму него иначе. Има ствари које без икакве гриже савести можете да оставите за сутра. Посветите више пажње вољеној особи и угађајте једно другом колико год је то могуће. Пођите заједно на неко место где ће обома бити угодно.
♌ЛАВ
Веома прецизно и реално испланирали сте своје данашње активности и не дозвољавате да вам било ко намеће додатне обавезе. На емотивном плану све тече својим током и нема разлога за бригу. Пријало би вам дружење и излазак са пријатељима. Здравље је одлично.
♍ДЕВИЦА
Током другог дана викенда не би требало очекивати неке значајне измене планова у односу на претходни дан. Енергију усмеравате на планирање једног лепог изненађења за особу из вашег породичног окружења. Добро се одморите, јер бројне обавезе вас чекају сутра.
♎︎ ВАГА
Током овог дана бићете веома расположени за све видове комуникације. Понекад сте сколони претеривању, па се припазите да не дајете олако нереална обећања. Поделите своју позитивну енергију са драгом особом и учините да вам овај дан обома остане у лепом сећању.
♏︎ ШКОРПИЈА
Релативно опуштен дан је пред вама. Не би требало да журите са новим идејама, а ни да се оптерећујете додатним обавезама. За слободне представнике овог знака, може да се догоди неко ново познанство које би могло да прерасте у нешто више. Здравље је одлично.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Без обзира што је недеља, за вас је и данас дан за бројне активности. Немојте претеривати ни у чему и нека одмор буде ваш приоритет. Сви услови за уживање на љубавном плану су испуњени, било да је реч о заједничким активностима или опуштању у удобности сопственог дома.
♑ЈАРАЦ
Највероватније да немате ни разлога нити потребе за додатним физичким активностима. Недеља је, опустите се, али немојте баш сасвим да се успавате. Изоштрите чула за благе сигнале незадовољства које вам шаље вољена особа. Изађите заједно у једну лагану шетњу.
♒ВОДОЛИЈА
Други дан викенда требало би да протекне у релативно мирној атмосфери. Обавили сте све што сте планирали и сада можете да предахнете. Стицај позитивних околности данас иде у вашу корист и могуће је неко лепо изненађење. Пријала би вам физичка активност.
♓РИБЕ
Могуће је да већ извесно време размишљате о пословном партнерству са неким од блиских пријатеља. Разговарајте отворено и, највероватније, можете да дођете до оквирног договора. На приватном плану, постоји могућност за неко пријатно изненађење. Добро се одморите.