ДОБРА ВЕШТИЦА НОМИНОВАНА ЗА ОСКАРА Како је популарна певачица Ариана Гранде постала омиљена глумица

Тумачећи улогу Глинде, Ариана Гранде успешно је спојила музику и глуму, те освојила критичаре и публику, доказујући да њен таленат превазилази границе једне уметничке области.



Признање дочекала у сузама

У тренутку проглашења номинованих, Ариана је боравила у лондонском хотелу током промотивне турнеје за филм. Чувши своје име, одмах се прикључила видео чету са глумачком екипом и плачући изјавила: „Вриштала сам на сваког члана наше породице који је номинован. Какво изузетно јутро и дан за нашу породицу из ‘Злице’”.

Након тога, на Инстаграму је објавила низ фотографија уз текст: „Подижем главу између јецаја да бих рекла хвала много Академији на овом незамисливом признању. Не могу да престанем да плачем, што никога не изненађује”. Обратила се и млађој верзији себе речима: „Дубоко сам почаствована што сам у тако сјајном друштву и што ово делим са малом Ари која је седела и проучавала Џуди Гарланд док пева ‘Somewhere over the rainbow’ пре него што је дошао велики, прелепи мехур. Тако сам поносна на тебе, мала Ари. Још једном хвала, од срца, на овом признању”. Певачица је упутила захвалност и режисеру филма Џону М. Чуу, написавши: „Хвала ти што си ми пружио ову шансу и што си био невероватно бриљантан лидер, људско биће и најоданији пријатељ”. Своју поруку је завршила освртом на колегиницу из филма, Синтију Ериво, која је номинована за најбољу глумицу: „Тако сам поносна на моју Елфабу, моју драгу сестру. Твоја бриљантност је бескрајна и заслужујеш сваки цвет (лалу) у свакој башти. Волим те безусловно, заувек”.

Зарада од 700 милиона долара

Филм „Злица” премијерно је приказан у Сиднеју 3. новембра прошле године, док је на биоскопска платна у Србији стигао 5. децембра. Ово остварење добило је бројне позитивне критике и зарадило готово 700 милиона долара, уз продукцијски буџет од 150 милиона.

Радња филма смештена је у земљу Оз, пре доласка Дороти Гејл из Канзаса, а у фокусу је Елфаба, жена зелене коже коју тумачи Синтија Ериво. Њен пут прати настајање лика злогласне вештице са Запада. Истовремено, филм истражује и њен однос са Глиндом, коју игра Ариана Гранде, а која ће касније постати добра вештица са Севера.

Филм је одушевио публику и критичаре, а Амерички филмски институт га је прогласио једним од 10 најбољих филмова 2024. године, док му је Национални одбор за рецензију филмова доделио награду за најбољи филм. На Златном глобусу био је номинован у четири категорије, од којих је освојио једну - за најбољи блокбастер, захваљујући изузетној заради на благајнама.

Емотивне песме изведене уживо

У филму „Злица”, Ариана Гранде и Синтија Ериво унеле су посебну магију певањем уживо током снимања у Лондону. Овај приступ донео је интензитет и емоционалну дубину који су дирнули не само публику, већ и саму екипу иза камера. Певање уживо на сету трансформисало је атмосферу током снимања, остављајући снажан утисак на стотине техничара и чланова екипе. Сниматељка Алиса Брукс истакла је како су „Синтијин задивљујући сопран и Арианин ведар вокал изазивали сузе код свих присутних”. Једна од сцена, праћена песмом „Defining gravity”, била је толико емотивна да је расплакала и монтажера, Мајрона Керштајна. Извођење нумера на овакав начин дирнуло је све присутне људе на сету, посебно у тренуцима када су се изводиле песме „I’m not that girl”, „Dancing through life“ и када је дошло до спектакуларног завршетка где Елфаба прихвата своју судбину. Брукс је додала да је екипа знала да ствара нешто посебно: „Сви су осетили ту енергију и знали да учествују у нечему заиста незаборавном.” Коментаришући музику у филму, Ариана Гранде је истакла да јој појављивање у „Злици”, једном од првих Бродвеј мјузикала које је гледала као дете, „делује као повратак кући”: „Ова музика ми је увек доносила утеху, а сада, када могу да проводим време с њом и када ми је поверена, то сматрам привилегијом живота”.