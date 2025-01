За најбољи филм номинована су остварења ''Anora'', ''The Brutalist'', ''A Complete Unknown'', ''Conclave'', ''Dune: Part Two'', ''Emilia Perez'', ''I’m Still Here'', ''Nickel Boys'', ''The Substance'' и ''Wicked''.



Остварење „Човјек који није могао шутјети“ загребачког редитеља Небојше Слијепчевића са Гораном Богданом и Драганом Мићановићем у главним улогама номинован је за награду Оскар у категорији најбољег кратког филма.



Слијепчевићев филм, који је већ освојио Златну палму за најбољи кратки филм на 77. филмском фестивалу у Кану темељи се на истинитом догађају из прошлог рата, када су 1993. у Штрпцима припадници паравојне формације „Осветници” зауставиле воз на прузи Београд-Бар и из њега извели све путнике муслиманских имена и презимена. Једини путник који се побунио био је пензионисани официр ЈНА Томо Бузов из Београда. И он је изведен из воза и заједно са осталим путницима касније убијен, а његово је тело бачено у Дрину. Филм редитеља познатог по култном остварењу „Србенка”, приповеда тај догађај из перспективе путника који је, за разлику од Бузова, ћутао – и остао жив. У трци за Оскара са Слијепчевићем су филмови "A Lien", "Anuja", "I‘m Not A Robot" и "The Last Ranger".



По оцени чланова Академије, најбоље главне улоге остварили су глумци Адријан Броди ("The Brutalist"), Тимоти Шаламе ("A Complete Unknown"), Колман Доминго ("Sing Sing"), Ралф Фајнс ("Conclave") и Себастијан Стан ("The Apprentice") и глумице Синтија Ериво ("Wicked"), Карла Софиа Гаскоњ ("Emilia Pérez"), Мики Медисон ("Анора"), Деми Мур ("The Substance"), Фернанда Торес ("I‘m Still Here"). За Оскара у категорији најбољег споредног глумца конкуришу Јуриј Борисов ("Anora"), Киран Калкин ("A Real Pain"), Едвард Нортон ("A Complete Unknown"), Гај Пирс ("The Brutalist") и Џереми Стронг ("The Appreciate"), а за награду у категорији најбоље споредне глумице боре се Моника Барбаро ("А Цомплете Ункноњн"), Аријана Гранде ("Wicked"), Фелисити Џонс ("The Brutalist"), Изабела Роселини ("Conclave") и Зпи Салдана ("Emilia Pérez").





Као најбољи документарци препознати су "Black Bodž Diaries", "No Other Land", "Porcelain War", "Soundtrack to a Coup d‘Etat", "Сугарцане", док су за најбоље филмове ван енглеског говорног подручја изабрани "I‘m Still Here", "The Girl njith the Needle", "Emilia Perez", "The Seed of the Sacred Fig", "Flow".



У категорији режије истакнули су се "Анора" (Шин Бејкер), "The Brutalist" (Брејди Корбе), "А Цомплете Ункноњн" (Џејмс Манголд), "Емилиа Пéрез" (Жак Одијар), "The Substance" (Корали Фаржа). Најбољим филмом биће пак проглашен један од следећих наслова: "Анора", "The Brutalist", "А Complete Unknown", "Conclave", "Dune: Part Two", "I‘m Still Here", "Nickel Boys", "The Substance", "Njicked" i "Emilia Pérez", филм који се може похвалити са чак 13 номинација за Оскара.

