У 95. ГОДИНИ УМРЛА ГЛУМИЦА НОМИНОВАНА ЗА ОСКАРА Дуго живела, али није дочекала

Џона, која је била трећа супруга и удовица Лоренса Оливијеа, остаће упамћена по својој шестодеценијској глумачкој каријери.

"Са великом тугом породица даме Џоан Плаурајт, лејди Оливије, обавештава да је она мирно преминула 16. јануара 2025. окружена својом породицом у Денвил Холу у 95. години. Уживала је у дугој и славној каријери у позоришту, филму и телевизији током седам деценија све док је слепило није натерало да се повуче", наведено је у саопштењу.

Рођена у Бригу у Линколнширу 28. октобра 1929. године, Џоан Плаурајт је похађала позоришну школу Old Vic Theatre у Бристолу, и глумила је у великом броју позоришних представа, ТВ емисија и филмова. Била је позната по својим улогама награђеним Златним глобусом у ТВ биографском филму "Стаљин", као и остварењу "Зачарани април", за који је такође била номинована за Оскара.

Глумила је у филмовима "Волим те до смрти", "Преболети Пикаса", била је звезда Вест Енда и Бродвеја пре свог међународног филмског успеха. Титулу Даме добила је 2003. године.

У филму "Забављач" из 1957. глумила је са сер Лоренсом Оливијеом, и удала се за њега четири године касније.

"Последњих 10 година провела је у Сасексу, уз сталне посете пријатеља и породице. Биле су испуњене смехом и лепим успомена. Тако смо поносни на све што је Џоан урадила и на то ко је била као људско биће које воли и дубоко укључује. Преживела је многе изазове и храбром одлучношћу је успевала да изађе из свих искушења. Почивај у миру, Џоан".

Иза ње је остала велика породица, имала је много унука и праунука.

