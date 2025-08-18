ФИБА ЕВРОПА ЧЕСТИТАЛА НАШИМ КАДЕТИМА: Србија заслужено до злата
18.08.2025. 20:44 20:45
Коментари (0)
Кадети Србије постали су прваци Европе, а честитке стижу са свих страна.
На адресу Кошаркашког савеза Србије стигла је и од кровне организације – ФИБА Европа.
Честитку потписану од стране председника ФИБА Европа, чувеног шпанског играча Хорхеа Гарбахосе и извршног директора Камила Новака, објавио је КСС на званичном сајту.
– У име ФИБА Европе честитамо Кошаркашком савезу Србије на освајању златне медаље на ФИБА У16 Европском првенству у Тбилисију. Ваш тим је играо с великим талентом, дисциплином и одлучношћу и у потпуности је заслужио ово невероватно достигнуће. Овај тријумф осликава снагу развоја ваших млађих категорија и потврђује још једном истакнуто место које Србија има у европској кошарци – наводи се у поруци ФИБА Европа.