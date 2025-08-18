ПРАВИМО БАЗУ ЗА СЕНИОРСКУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ: Ненад Крстић о златним кадетима
Потпредседник КСС за мушку кошарку Ненад Крстић изјавио је у Београду да је кадетска репрезентација показала да је будућност српске кошарке.
КСС је организовао пријем за кадетску селекцију Србије (У16), која је пре два дана на Европском првенству у Тбилисију освојила златну медаљу. Кадети Србије су у финалу ЕП савладали Литванију у резултатом 99:86.
– Велика ствар за нашу кошарку, показали су да су будућност кошарке, уз велики рад им предстоји и велика будућност. Оно што је једнако битно као медаља, уласком у полуфинале смо обезбедили пласман на Светско првенство. На неки начин смо омогућили континуитет на великим такмичењима за ову генерацију што је јако битно – рекао је Крстић на конференцији за медије.
Он је потом урадио ретроспективу како је селектирана кадетска репрезентација Србије, као и како се припремала за ЕП.
Крстић је навео да је наступ кадетске репрезентације на ЕЈОФ био паметан потез.
– Стручни штаб на челу са селектором је одрадио одличан посао, темпирала се одлична форма, значиле су нам те утакмице на ЕЈОФ. Што је јако битно, успоставили смо континутитет, од сутра крећемо планирање. Селекција 2008. годиште је јако битна, имамо и ми у Савезу доста посла. Децо, показали сте један феноменалан карактер у финалу и после -10 вратити се и победити. Стварно свака част, желим пуно среће у наставку каријера – додао је Крстић.
Он је навео да је задовољан резултатима млађих категорија.
– Гледамо и правимо базу за сениорску репрезентацију, опет бих се вратио у прошлост, генерација 2005. која је играла У20, из те генерације имамо четири или пет сениорских који су дебитовали. Надам се да ће бити слична ситуација и одавде. Та генерација је играла У20 и били су четврти. Колико је ту играча недостајало ове године? Не кажем да бисмо освојили злато, али бисмо били конкурентији и бољи – рекао је Крстић.
Генерација У19 је освојила девето место на СП.
– Направили смо кикс на почетку, освојили смо девето место и није трагично. Фалили су и ту неки играчи. Генерација У18 је освојила пето место на ЕП у Београду. Та утакмица у четвртфиналу је најтежа за играње, ти момци су се оптеретили играњем у Београду пред домаћом публиком, оставило је трага. На крају, пето место није неуспех. Не гледамо све кроз медаље – навео је Крстић.