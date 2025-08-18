ОВА ГЕНЕРАЦИЈА ЈЕ СЈАЈ СРПСКЕ КОШАРКЕ: Селектор Мијовић открио кључ успеха
Кадети Србије постали су европски прваци у кошарци.
Пре два дана „орлићи“ су на ЕП у Тбилисију узели титулу, савладавши у финалу Литванију 99:86.
– Захвалио би се на поверењу и председник и потпредседнику што су ми дали могућност да водим ову репрезентацију. Хвала Савезу на свим условима које смо имали, све је било беспрекорно, осећали смо се као да смо сениори. Нигде ништа није фалило и све што смо тражили, то смо и добили. Узели смо злато, и даље мислим да нисмо свесни ни стручни штаб ни играчи шта смо урадили – рекао је селектор јуниора Стеван Мијовић на конференцији за медије у Београду.
– Мислим да је кључ било то што смо много више желели злато од свих. Момци су показали карактер и жељу од првог дана припрема кад смо се окупили, па све до самог краја, не причам само на терену већ и ван терена и фокусираност после утакмица, после тренинга. Били су на 300 одсто у свему томе од самог почетка до краја. Мислим да је због тога и дошао овај резултат – додао је Мијовић.
Он је истакао да је екипа од почетка припрема напорно радила.
– Нисмо дозволили да нас ништа не поремети у нашем циљу који смо задали на почетку припрема, битна ставка је био тај ЕЈОФ који је био прекретница, после пуног тренинга смо одиграли турнир који није био сјајан. Имали смо имитацију Евробаскета, видели смо грешке и ствари које треба да поправимо и на последње две недеље припрема је фокус био на томе и све је било како треба. Тако да, поред овог злата имамо генерацију која је залог за будућност. Ови момци у будућности могу да буду сјај српске кошарке и сениорске репрезентације. Свима је сан да станемо на постоље са златном медаљом, ми смо у томе успели и волео бих да се не зауставимо на овоме, има још много изазова. Млад сам тренер, ово је прва позиција селектора, њима је ово прво окупљање званично, одрадили смо успешно и надам се да ћемо наставити у том ритму – истакао је Мијовић.
Капитен кадетске репрезентације Србије Петар Бјелица изјавио је да је веровао у тријумф у финалу иако је његов тим у једном тренутку имао 10 поена минуса.
– Осећао сам се изузетно самоуверено да ћемо вратити утакмицу и да ће отићи у нашу корист. Веровао сам у своје саиграче, као велика фамилија и породица смо изгинули на терену и донели смо пехар нашој држави – истакао је Бјелица.