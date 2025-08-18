УВЕК СЕ ОЧЕКУЈЕ МЕДАЉА, ЗЛАТНА – Човић честитао кадетима: Таленат за врх европске и светске кошарке
Кошаркашки савез Србије је организовао пријем за кадетску селекцију Србије (У16), која је пре два дана на Европском првенству у Тбилисију освојила златну медаљу.
Кадети Србије су у финалу ЕП савладали Литванију резултатом 99:86.
– Велико ми је задовољство да могу да поздравим комплетну нашу репрезентацију до 16 година са стручним штабом и потпредседником КСС Ненадом Крстићем који је био део тима у Грузији. Драго ми је да смо промовисали добро све што оно нас чека са сениорском репрезентацијом. Лето је било напорно, имали смо доста првенстава. Овај узраст (кадети) последњи пут је освојио златну медаљу 2007. године – рекао је председник КСС Небојша Човић на конференцији за медије у Београду.
Он је навео да је потребна корекција такмичења.
– Имамо у категорији до 16 година, онда до 18 година доста добрих резултата, увек се очекује медаља. Та медаља мора да буде обавезно златна, није важна које је годиште, није важно да ли си пустио јуниоре на Балканијади са сениорима, треба да будеш први. Нама је показатељ да после 18 године, у периоду који долази након тога да та деца, која су талентована, која имају перспективу, добијају минутажу. Зато се трудимо да поставимо неке ствари мало другачије уважавајући комплетан систем јер нећемо довека моћи да имамо 10-12 странаца у нашим екипама – додао је председник КСС.Човић је изјавио да зна шта је кадетска репрезентација Србије прошла до тријумфа на ЕП.
– Као Савез смо се потрудили да обезбедимо све услове које су захтевали и које смо поставили по плановима. Честитам овим момцима и кажем да је ово први, важан корак у каријери. То би требало да буде одскочна даска за све даље, то мора да буде засновано на великом раду, концентрацији. Показали су да имају талента да оду у врхове европске и светске кошарке. Честитам децо како сте се борили, како сте се понашали и како сте репрезентовали своју земљу. Било је задовољство видети вас када се изводила химна, како сте славили са заставом и грбом наше државе, јер је то једина наша држава. Свака вам част на томе – навео је Човић.
Нисмо планирали награде, зато што тога никада није ни било, додао је председник КСС.
– Сениорска репрезентација има критеријуме које је Република Србије прописала, за млађе селекције и немамо. Мислим да је значајно да будеш у репрезентацију, то је одскочна даска за каријеру. Гледао сам и проучавао, да друге земље попут Шпаније, Француске, Немачке, Литваније и осталих кошаркашких држава са педигреом, нисам видео да имају награде за млађе категорије – истакао је Човић.
Он је навео да је био уверен да ће Србија да победи Литванију у финалу ЕП.
– Били смо сигурни да можемо да добијемо утакмицу са Литванијом. Поготово што смо је добро отворили, а онда смо мало кренули по нашем стандардном да 'шибамо тројке'. После се тога лагано стабилизовала екипа. Играти финале и за њих и за стручни штаб, то је нови изазов. Видели сте у трећој и четвртој четвртини, момци су одрадили фантастично. Показали су велики карактер – навео је председник КСС.
Он је истакао да је задовољан резултатима млађих категорија.
– Ми смо задовољни резултатима, без обзира на то како ће ко да коментарише, не можете гледати све кроз медаље. Наравно, важно је освојити трофеј. То је замајац за све даље и велика сатисфакција за сав рад и све што се прошло. Ми смо задовољни петим местом, нисмо могли да бирамо да ли је првенство за јуниоре могло да буде у Београду. Наследили смо и то је додатни притисак за ту децу. Бити пети на тако јаком првенству, не мислим да је неуспех, када би у другим областима били пети у Европи, вриштали би од среће – додао је Човић.
Да је некоме држава била приоритет...
Председник КСС је рекао да је селекција У20 била на корак од освајања медаље на ЕП.
– Да су неки играчи у први приоритет ставили своју државу, своју репрезентацију, а не летње америчке лиге и Тревизо кампове где су се неки повредили, мислим са мојим малим искуством у кошарци од 57 година, да бисмо били први. Да је Топић играо, Марковић, Филип Јовић играо, да је овамо У19 која је најгоре прошла, Бошњаковић играо, сви имају своје разлоге, разумемо као Савез, али са комплетним саставима би приче биле другачије. Ми у новембру имамо квалификације сениорске за СП 2027. године, онда је и 2026. квалификациона година. Биће пуно изазова. изазов који је пред нама и према чему се концентришемо је сениорска репрезентација. Не мислим да ће у Летонији бити баш тако лако, то је најизазовни систем такмичењима, ако идете до краја треба да одиграте девет утакмица, има јако добрих репрезентација – истакао је Човић.