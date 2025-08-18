ЗРЕЊАНИН ЋЕ УГОСТИТИ ИЗЛОЖБУ ПОСВЕЋЕНУ ВЕЛИКОМ КИНЕСКОМ МИСЛИОЦУ И ПРОСВЕТИТЕЉУ Конфучије: мудрост и морал
Изложба „Култура вечног учителја Конфучија“ биће у среду отворена у Малом салону Народног музеја Зрењанин, а доноси увид у богато духовно и културно наслеђе једног од најутицајнијих мислилаца кинеске и светске историје, са циљем да приближи посетиоцима универзалне вредности које је Конфучије заступао – мудрост, поштовање, морал и образовање.
Поставка представља дубинско истраживање Конфучијеве мисли и културног наслеђа. Као велики мислилац и просветитељ древне Кине, Конфучије је оставио дубок траг не само у кинеској, већ и у светској историји. Кроз интерактиван приказ културних реликвија, класичних текстова и мултимедије, изложба живописно представља Конфучијев живот, његову образовну филозофију и допринос кинеској култури. Изложени предмети укључују вредне древне књиге и списе, ритуалне посуде, портрете и савремена тумачења Конфучијевих мисли, водећи публику кроз време и простор како би доживела ширину и дубину конфучијанске културе. Изложба не само да негује дух Конфучијевих начела „образовање без разлике у сталежу“ и „волети друге“, већ пружа и дубоку инспирацију за савремено друштво.
Ово је изванредна прилика за дијалог са древним мислиоцима и разумевање шарма традиционалне културе – за све љубитеље историје, филозофије и културе. Изложба, која ће бити отворена до 5. септембра, реализована је у сарадњи са Кинеским културним центром у Београду и Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.