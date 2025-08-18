ЗВЕЗДА АПЕЛОВАЛА НА НАВИЈАЧЕ: Ово су инструкције које морају да се испоштују
Фудбалски клуб Црвена звезда игра у уторак у 21 час против Пафоса у првој утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона.
Велико интересовање влада за први меч који ће бити одигран на стадиону ”Рајко Митић”. Очекују се велике гужве, те је изузетно важно да се испоштују све инструкције клуба.
Црвена звезда је апеловала на навијаче.
– Молимо вас да навијате фер и спортски и да не убацујете никакве предмете на терен.
– Капије стадиона “Рајко Митић” ће бити отворене у уторак 19. августа од 18 часова.
– Пун стадион значи и загушење прилаза око стадиона, те стога клуб позива навијаче да што раније дођу на утакмицу, како би се избегле непотребне гужве и задржавање на улазним капијама.
– Сви посетиоци утакмице морају поступати по захтевима редарске службе.
– Молимо вас да на стадион не доносите предмете који су по Закону забрањени за уношење на стадион.
– Лицима под утицајем алкохола и других опојних средстава неће бити дозвољен улаз на стадион.
– Молимо вас да не ускачете на терен пре, за време и по завршетку утакмице.
– Прилази, улази и трибине ће се снимати пре, за време и по завршетку утакмице.
– Сви посетиоци утакмице морају код себе имати идентификациони документ. Мечу не могу присуствовати лица млађа од 16 година која нису у пратњи родитеља или старатеља.