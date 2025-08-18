ГРОТЛО МАРАКАНЕ ВОДИ У ЛИГУ ШАМПИОНА: Василијевић се присетио 1991. и позвао навијаче против Пафоса
Некадашњи фудбалер Црвене звезде Горан Василијевић се присетио утакмица из 1991. године, када су црвено-бели играли са кипарским Аполоном.
Искористио је и прилику да позове навијаче на меч против Пафоса, који се на стадиону "Рајко Митић" игра у уторак, 19. августа од 21 час.
– Тешко је упоредити то сада, различита су времена. Сада за Пафос играју инострани играчи, имају у екипи, колико сам пратио, само два Кипранина. Играју Бразилци, Португалци и Шпанци. Добра су екипа, тежак и организован противник, али се надам да пролазимо даље. Што се тиче утакмице са Аполоном били смо веома јаки, снажнији од ривал, на Маракани смо победили са 3:1. Тешко је то сада за поређење, пошто се све променило. Такође, тренер Пафоса није са Кипра. Солидан су тим, али у поређењу са Звездом ту нема никакве дискусије, требало би да прођемо у Лигу шампиона - рекао је Василијевић.
Говорио је чувени фудбалер о важности подршке навијача.
– Подршка је једна од најбитнијих ствари, поготово за наше играче али то има и велики утицај на противничке екипе. Када изађеш на терен да играш, све друго постане другачије. Поготово играчима који долазе у госте код нас, њима је то све чудно. Доста пута сам виђао кад играмо утакмице да их што се каже гротло Маракане спута у њиховим амбицијама и квалитетима. Много значи подршка навијача. Ја их увек позивам и када је домаће првенство у питању, као и и када су међународни мечеви. Стадион ће бити пун, осећам да ће тако бити. Људи око мене причају само о утакмици и да ће Звезда проћи даље у лигашку фазу, то је жеља свих нас. Апелујем на навијаче да дођу у што већем броју, али ја сам убеђен да ће бити пун стадион – истакао је Василијевић.