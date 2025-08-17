light rain
Шпански судија Алехандро Хернандез главни на мечу Црвене звезде и Пафос

17.08.2025. 16:26 16:27
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Pixabay.com

Шпански судија Алехандро Хернандез биће главни арбитар на мечу између фудбалера Црвене звезде и Пафоса, саопштила је данас Европска фудбалска унија (УЕФА).

Звезда у уторак од 21 час дочекује шампионе Кипра у првом мечу плеј-офа Лиге шампиона, а УЕФА је за тај меч одредила комплетно шпанску судијску шесторку.

Хернандез ће бити главни, уз аут линије биће Хозе Наранхо и Дијего Санчез Рохо, док је Хозе Луис Мунуера одређен за четвртог судију. Главни у ВАР соби биће Карлос дел Серо Гранде, а асистираће му Валентин Гомез.

 

судија фк црвена звезда
