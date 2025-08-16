БИВШИ ИГРАЧ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ВЛАДА СТОШИЋ: Сигуран сам да ће бити још више навијача на мечу против Пафоса
Некадашњи фудбалер Црвене звезде Влада Стошић позвао је навијаче да у великом броју дођу на први меч плеј-офа за пласман у Лигу шампиона против Пафоса, који ће бити одигран 19. августа од 21 сат на стадиону "Рајко Митић" у Београду.
"Црвена звезда је свакако фаворит против Кипрана, опет причамо о фудбалу са Кипра и нашем фудбалу. Ако Звезда буде играла како зна, концентрисано, не би требало да имамо проблема са Кипранима. Без обзира што се прича да они имају јаку екипу, да су све странци, то све стоји, али опет смо ми Звезда и мислим да смо моћнији у односу на њих", рекао је Стошић, пренео је сајт Звезде.
Он је истакао да најбитније да навијачи подрже Звезду на дуелу са шампионом Кипра.
"Када играч осети ту буку са трибина и кад осети тај налив емоција Делија, аутоматски има још већу жељу за победом. Навијачи су много битни у фудбалу. Ко има добре и квалитетне навијаче, који су уз екипу они углавном имају и доста опција да добију утакмицу. С обзиром на то да су ову последњу утакмицу били у толико великом броју, ја сам сигуран да ће још више њих бити против Пафоса и да ће бити препуна Маракана. Позивам их да дођу, буду уз наше играче и да добијемо ту утакмицу", истакао је Стошић.
Реванш дуел између Пафоса и Звезде биће одигран 26. августа у Лимасолу.