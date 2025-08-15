clear sky
НЕКАДАШЊИ ИГРАЧ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ИЛИЈА НАЈДОСКИ: Навијачи ће против Пафоса бити 12. играч Звезде

15.08.2025. 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
najdoski
Фото: ФК Црвена звезда

Некадашњи фудбалер Црвене звезде Илија Најдоски изјавио је да ће навијачи бити 12. играч "црвено-белих" на дуелу са Пафосом.

Фудбалери Црвене звезде ће у уторак, 19. августа од 21 час на стадиону "Рајко Митић" у Београду дочекати Пафос у првој утакмици плеј-офа за пласман у ЛШ.

"Пафос је сјајан тим и тежак противник. Није екипа за потцењивање. Гледао сам утакмице Пафоса код њих је скоро читав тим састављен од странаца. Имају тренера Шпанца, тако да није наиван тим. Опрез треба да буде присутан на обе утакмице, нису случајно дошли до плеј-офа квалификационог дела Лиге шампиона. Не треба то никада да нас завара. Знам да Звезда на то пази и да ће ући у утакмицу озбиљно. Верујем у квалитет наше екипе, јер Звезда има много квалитетније појединце, али то треба на терену да докажемо", изјавио је Најдоски, пренео је званични сајт Звезде.

Он је похвалио навијаче, који су присуствовали мечу са Лехом.

"Звездаши су безброј пута показали љубав према нашем клубу, а против Леха је то на Маракани изгледало заиста посебно. Сувишно је говорити о томе шта значи за екипу подршка навијача. Верујем да ће бити иста атмосфера као у уторак, ако не и боља. Знају навијачи Црвене звезде да препознају прави моменат да екипи буду ветар у леђа, те не сумњам да ће у уторак бити наш дванаести фудбалер на терену", закључио је Најдоски.

Реванш дуел између Пафоса и Црвене звезде на програму је 26. августа у Лимасолу.

фк црвена звезда
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
