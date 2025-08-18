ДУГООЧЕКИВАНИ „ПАВИЉОН” СА ЗВЕЗДАМА ЕКС-ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ГЛУМИШТА ОТВОРИО СФФ Партизанска офанзива у старачком дому
Сарајево филм фестивал отворен је црном комедијом Дина Мустафића „Павиљон”.
Легендарни Раде Шербеџија изјавио је да је основни задатак импресивне глумачке екипе са екс-ју простора, у којој су и Зијах Соколовић, Миралем Зубчевић, Мето Јовановски, Ксенија Пајић, Јасна Диклић, Бранка Петрић, Мирјана Карановић… да прикаже ликове истовремено смешним и трагичним. У „Павиљону”, наиме, групи станара старачког дома, после година понижења и злостављања, одлучују да изведу оружану побуну, узму особље за таоце и сукобе се са властима.
Наиме, кад становницима дома за старије дозлогрди свакодневно малтретирање и понижавање, Мустафић у “Павиљон” уведе елементе акцијског филма, односно партизанског. Штићеници тада постану герилци и диверзанти: певају се “Bandiera Rossa” и “Au Carmela”, о важним се питањима почне одлучивати на пленумима а колектив се први пута неспутано забави. При томе су њихови непријатељи - менаџмент дома, који штићенике види искључиво као чланарине, те политика која менаџменту држи леђа - приказани су као фашисти против којих се ваља борити.
Прича је актуелна, емотивна и снажна
Филм елоквентно и ангажовано говори о искључивању старијих генерација из живота, заузима се за њихово право на достојанствено старење те оштро осуђује злостављање које доживљавају од стране установа и институција које би им требале бити на услузи. Истовремено, филм критикује шире друштвене појаве попут бесомучног гањања профита и циничне политике базиране на опортунизму и корупцији.
„Ово је фантастична прича, актуелна, емотивна и снажна. Написао ју је Виктор Иванчић, велики писац и интелектуалац, а Мустафић је идеалан редитељ за овакву тему“, рекао је Шербеџија, а редитељ Дино Мустафић открио је да је идеја за филм настала још пре пет година, када му је Иванчић предложио адаптацију своје новеле. „Ушли смо у дијалог и развили сценарио, који је отишао у радикалнијем правцу од књижевног предлошка. Филм је без аутоцензуре и желели смо да драматуршки изненади публику“, казао је Мустафић. „Ово је прича о нама, о коруптивном систему, али и о достојанству, јер за достојанство никад није касно”.