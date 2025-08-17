Завршен трећи Арт Фронт фестивал у Сремској Митровици ЗАЈЕДНО ПРАВИМО ВЕЛИКУ ЖУРКУ
Сремска Митровица је овог викенда, 15. и 16. августа, поново засијала на фестивалској мапи Србије: трећи Арт Фронт претворио је митровачки Хиподром у епицентар музике, заједништва и добре енергије.
Хиљаде посетилаца уживале су у наступима великих регионалних имена, а атмосфера је, по оцени организатора и музичара, још једном потврдила епитет „највећи мали фестивал у Војводини“.
Прве вечери смењивали су се Senidah, Neno Belan & Fiumens и Zoster, доносећи разнолик звук и много емоције. „Волим фестивале на којима публика дише заједно с извођачима. Осећај је посебан, а Митровица ми је прирасла срцу јер сам се одмах осећала као код куће“, рекла је Сенидах после наступа. Фронтмен Zostera Марио Кнезовић истакао је блискост с публиком: „Митровица и ми се знамо већ дуго, ово нам је трећи пут овде и сваки пут је осећај исти, као да свирамо пред својом публиком.“
Другог дана енергија је додатно распламсана уз Z++, Gobline, Prti Bee Gee и Милета Кекина, који су атмосферу подигли до усијања. „Нема ништа боље од фестивала на којем публика пева сваку реч заједно с нама – то је права снага музике и заједништва“, поручио је Миле Кекин. Момци iz Prti Bee Gee-а наступ су описали као заједничку прославу: „Овде смо да ширимо позитиву и добру енергију, а кад публика тако реагује, као да заједно правимо једну велику журку.“
Фестивал није био посвећен само музици. Цхилл зона, осмишљена као простор за дружење уз уметничке инсталације, и богата понуда локалних специјалитета у фоод зони претвориле су догађај у место сусрета и уживања, показујући да његова вредност надилази сам музички програм.
„Поносни смо што је фестивал постао препознатљив у целом региону и верујемо да ће и ове године сви понети ону посебну енергију због које је Арт Фронт и настао“, рекао је један од организатора Марко Петковић, додајући да је управо Арт Фронт пробудио Срем и вратио га на мапу значајних културних дешавања.