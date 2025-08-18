ВИШЕ ОД 40 ФИЛМОВА НА ОВОГОДИШЊЕМ ДУНАВ ФИЛМ ФЕСТУ Прича о Меселџији пред Смедеревцима
У Смедереву ће сутра бити отворен 8. Дунав Филм Фест остварењем „Седеф магла“ недавно преминулог редитеља Милорада Милинковића снимљеног по роману Драгољуба Стојковића.
„Прича је настала пре петнаестак година, када ме је заинтересовао неуспели атентат Јелене Илке Марковић на краља Милана Обреновића, као и њена судбина, прилично трагична и пре и после тог догађаја. Тада сам написао књигу по којој је снимљен роман. Са Милинковићем сам сарађивао јер је он прочитао роман и пожелео да по њему снимимо серију. О томе смо разговарали пре десетак година, у међувремену смо постали пријатељи и сарађивали и на другим пројектима. Нажалост, оно због чега смо почели да сарађујемо постало је његово тестаментарно дело,“ рекао је Драгољуб Стојковић, уз Милинковића косценариста филма у којем играју Милош Тимотијевић, Петар Стругар, Небојша Дугалић...
У такмичарској селекцији биће иначе приказано осам филмова из земаља подунавског слива, који се надмећу за награду Дунавска лађа: „Караван” Зузане Киршнерове, „Тарика” Милка Лазарова, „Два тужиоца” Сергеја Лознице, „Под срећном звездом” Петера Керекеша, „Шта Маријела зна” Фредерика Хамбалека, „Други јануар” Жофије Силађи, „Мамина беба” Јохана Модера, „Кранко” Јоакима Ланга, док ће Дунав фест затворити комедија „Континентал ’25” коју је потписао познати румунски синеаста Раду Јуде, добитник Златног медведа на Међународном филмском фестивалу у Берлину 2021. за „Баксузно бубњање или безумни порнић”. О награди Дунавска лађа одлучиваће жири који ће творити глумица Илинка Манолаке и редитељи Балинт Симлер и Зоран Лисинац.
Посебно поглавље фестивала посвећено је документарном филму, а биће приказана остварења „Архитектон” Виктора Косаковскиог, „Поподнева самоће” Алберт Сера, „Ернест Коул: Изгубљено и нађено” Раула Пека, „Чарли Чаплин: Дух скитнице” Кармен Чаплин, те „Архетип” који потписују Игор Тохољ и Андрија Лекић, а доноси причу о Петру Меселџији – Новосађанину и космополити, сликару, писцу и илустратору, који након смрти супруге, најважнијој особи у његовом животу и стваралаштву последње три деценије, покушава изнова да се мотивише да ствара и посец́ује места успомена...
Дунав филм фест представља и програмску целине „Непролазни”, посвећену остварењима која су остварили запажене успехе на међународним филмским смотрама током претходне године, те „Породица на окупу” коју чине филмовима и за најмлађу публику, а важан део ДФФ-а је и посвета великану светске и југословенске сценографије и кинематографије – Властимиру Гаврику. Тако ће у четвртак бити отворена изложба „Снага љубави” у Центру за културу Смедерево, коју је приредила његова ћерка, филмска и телевизијска продуценткиња и уметница Александра Гаврик, а потом ће бити приказан и документарни филм „Снага љубави: Властимир Гаврик”.