ПРЕД ЗВЕЗДОМ НАЈТЕЖА УТАКМИЦА ДО САДА – Иванић: Помоћ навијача кључна, двомеч се не решава на Маракани
Капитен Фудбалског клуба Црвена звезда Мирко Иванић очекује тежак меч против Пафоса.
Фудбалери Звезде дочекаће у уторак од 21 час екипу Пафоса у првој утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона.
Иванић је навео да је спреман за утакмицу против шампиона Кипра.
– Прошли смо екипу са Гибралтара, рекао сам да не треба да летимо. Онда смо наишли на тежег противника Лех, шампиона Пољске, који долази из јаког првенства, изједначеног. Одрадили смо, многима је било рутински, али ми знамо како смо се спремали. У уторак нас чека најтежа утакмица до сада. Верујемо да можемо до позитивног резултата, јер смо до сада показали да смо тада најспремнији када је најтеже, једва чекам да утакмица почне – изјавио је Иванић на конференцији за медије.
Капитен Звезде је рекао да подршка навијача игра кључну улогу у мотивацији тима.
– Вратио бих се на прошлу годину, када смо играли плеј-оф против Боде Глимта. Већ у тунелу сам знао да ћемо победити и проћи јер сам видео страх у њиховим очима. То је помоћ наших навијача, то нам много олакшава. Главни део морамо ми да одрадимо, уз нашу припрему и квалитет верујем да ћемо проћи – рекао је капитен црвено-белих.
Иванић је додао да, иако не може да гарантује коначан исход, верује у снагу тима и спремност да се избори за позитиван резултат, без обзира на све изазове који се постављају пред њих.
– Потрудићемо се, не можемо знати који ће резултат бити унапред. Свакако постоји и реванш утакмица, показали смо да и у гостима играмо квалитетно ове сезоне. Мислим да у уторак двомеч неће бити решен, али имамо и реванш. Па видећемо, а уз Божију помоћ биће све како треба – закључио је Иванић.
Реванш дуел између Пафоса и Звезде биће одигран 26. августа у Лимасолу.