(ФОТО) ЕВО КАКО ДА СЕ РЕШИТЕ ПРЕПУНОГ ИНБОКСА НА GMAIL-у Како да ослободите простор, а да сачувате електронску пошту

Ако заборавите да избришете промотивне поруке из радњи у којима више не купујете или изгубите траг свих newslettera на које сте се претплатили током година, лако можете завршити са хиљадама непрочитаних имејлова.

Можда сте планирали да очистите свој Gmail inbox, али помисао на преглед безброј старих порука, делује застрашујуће. Срећом, постоји лак начин да ослободите простор у свом Google налогу, а да при томе задржите све старе имејлове.

Све што треба да урадите је да направите други Gmail налог како бисте сачували све своје тренутне поруке. Не постоји ограничење броја бесплатних Google налога које можете имати, што значи да можете поставити један архивски налог, а затим пренети све старе имејлове на њега.

Колико података можете чувати на Gmailу?

15 GB бесплатног простора може звучати много када направите Gmail налог, али брзо се попуни. За почетак, тих 15 GB се не користи само за емаил: укључује и датотеке које сте сачували на свом Google Drive-у и Google Photos-у.

Ако често шаљете или примате поруке које садрже велике датотеке као што су видео снимци, или ако често постављате слике и видео на Google Photos, неће проћи дуго пре него што видите обавештење “Account storage is full“. То значи да више нећете моћи слати или примати имејлове на овом налогу, па ћете морати брзо да реагујете.

Најбрже решење је надоградња на Google One налог. Али чак и ако се одлучите за најјефтинији план – 100 GB за 20 долара годишње и даље ћете плаћати за складиштење старих емаилова који вам можда више не требају.

Ако не желите да плаћате за додатни простор, увек можете избрисати старе емаилове. Gmail вам олакшава идентификацију и брисање датотека према величини. Ипак, та опција може изгледати заморно; можда не желите провести сате испред рачунара прегледајући старе мејлове или одлучујући које успомене да задржите, а које да трајно избришете.

Увек постоји опција преузимања великих датотека на ваш рачунар, пре него што их избришете из свог Google налога; али у неком тренутку ћете вероватно наићи на исти проблем са локалним датотекама како би ослободили диск на свом рачунару.

Како пренети своје Gmail поруке на нови имејл налог

Пре него што започнете процес преноса Gmail порука, препоручујемо да направите резервну копију својих емаилова. Можете то учинити преузимањем имејлова на свој рачунар или екстерни хард диск. Када обавите читав посао пребацивања маилова на нови налог, можете избрисати резервну копију, мада је добра идеја имати додатну копију сачувану локално на рачунару.

Да бисте направили резервну копију својих Gmail порука, идите на Google Takeout. За 75.000 порука, Google Takeout-у ће требати око 2 сата.

Фото: cnet.com

Једном када сте сачували копију својих емаилова, спремни сте да започнете пренос. Ево корака које треба да урадите:

1. Пријавите се на свој оригинални Gmail налог, кликните на икону зупчаника у горњем десном углу и кликните на “See all settings“.

2. Изаберите таб ”Forwarding POP/IMAP” и затим опцију “Enable POP for all mail” (POP значи “Post Office Protocol”).

3. Имаћете неколико опција испод “Wхен messages are accessed with POP“. Да бисте аутоматски избрисали емаилове са свог оригиналног налога након преноса, изаберите “delete Gmail’s copy“.

4. Изаберите “Save Changes“.

Сада је време да направите свој нови налог и пренесете све поруке тамо:

1. Ако већ нисте, направите свој нови, inbox-zero Gmail налог – назваћемо га вашим архивским налогом.

2. Пријавите се на свој нови архивски налог, кликните на икону зупчаника на врху и изаберите “See all settings“.

3. Изаберите картицу “Accounts and Import” на врху, а затим изаберите “Add a mail account” поред “Check mail from other accounts“.

4. У искачућем прозору унесите име свог оригиналног Gmail налога. Изаберите “Next“.

5. Изаберите “Import emails from my other account (POP3)“ и поново изаберите “Next“.

6. Унесите лозинку свог оригиналног Gmail налога. Можда ће вам бити потребно да направите Google app лозинку (погледајте напомену испод).

7. Изаберите 995 испод “Port”.

8. Чекирајте ова 3 поља: “Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail, Label incoming messages, Archive incoming messages (Skip the Inbox)“.

9. Изаберите “Add Account“.

Фото: cnet.com

Можда ћете морати направити Google app лозинку за пренос Gmail порука

Тестирали смо овај процес преноса Gmail порука два пута и оба пута стандардна лозинка за Gmail налоге није радила. Након мало истраживања, закључили смо да ћемо морати креирати привремену “app lozinku” за синхронизацију налога.

Google app лозинке су 16-цифрени кодови креирани за “мање сигурне” апликације или уређаје да приступе вашем Google налогу. Функционишу исто као и ваша Google лозинка.

Ако ваша редовна Google лозинка не ради за синхронизацију Gmail налога, посетите https://myaccount.google.com/apppasswords и тамо креирајте app лозинку. Једноставно креирајте име за лозинку и затим притисните дугме “Create “. Добићете искачући прозор са новим 16-цифреним кодом.

Фото: cnet.com

Када сте креирали app лозинку, вратите се на корак 6 горе и користите ту нову app лозинку уместо ваше уобичајене лозинке.

Важно: Google ће приказати вашу апп лозинку само једном. Након што је креирате, не можете је поново видети, зато обавезно запишите или на други начин забележите након што је креирате.

Google-ov Help Center напомиње да “app лозинке нису препоручене и непотребне су у већини случајева”. Тако да након што завршите пренос својих Gmail порука, препоручујемо да обришете своју app лозинку.

Шта се дешава након што су моји Gmail налози синхронизовани?

Након што сте успешно повезали свој нови архивски Gmail налог са оригиналним налогом, ваши емаилови би требало аутоматски да почну да се копирају. Процес би могао трајати неколико сати или дана, зависно од броја имејлова које имате.

Фото: cnet.com

У нашем случају налога са око 75.000 порука, открили смо да је Gmail-у требало око 2 пуна дана да пренесе све са оригиналног налога на нови архивски емаил налог.

Важно: Након што пренесете своје Gmail поруке на свој архивски емаил налог, ваш оригинални Gmail налог ће ставити све те поруке у фолдер Trash, који ћете морати ручно да испразните. Брисање тих 75.000 порука из Trash-a трајало је око сат времена.

Пре преноса и коприања Gmail порука, наш тест налог је користио нешто више од 12 GB, односно 80% од бесплатних 15 GB. Након преноса, налог је користио само 0.66 GB. Дакле био је празан и спреман за пријем нових маилова у Gmail Inbox.

Које Gmail поруке неће бити пренете?

Открили смо да је Gmail пренео све наше поруке осим две категорије – Draft и Spam.

За Draft ћете морати сами одлучити шта ћете с њима урадити. Spam поруке се аутоматски бришу сваких 30 дана, тако да можете пустити Gmail да то сам реши, или можете сами ући у фолдер Spam након преноса имејлова и избрисати или проследити те поруке.

У овом тренутку, постоје два последња корака: пожелећете да зауставите аутоматски процес преноса како бисте могли наставити користити свој оригинални налог и друго, да избришете ту app лозинку ако сте је морали направити.

1. Пријавите се на свој нови налог, уђите у Settings и изаберите See all settings.

2. Изаберите картицу Accounts and Import, а затим изаберите Delete за свој оригинални налог (под Check mail from other accounts).

3. Када се затражи Confirm delete mail account, изаберите ОК.

Ако сте морали направити Google app лозинку и желите је сада избрисати, вратите се на [https://myaccount.google.com/apppasswords](https://myaccount.google.com/apppasswords) и кликните на икону Recycle Bin поред лозинке коју сте креирали.

Честитамо, завршили сте!

Једна важна напомена за крај: Google ће обрисати налоге који су неактивни више од две године. Зато се потрудите се да не игноришете све своје старе емаилове након што их пренесете. Ако не планирате редовно користити свој архивски налог за слање емаилова и даље можете одржавати налог активним тако што ћете се пријавити бар једном у две године.