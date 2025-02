ПОПУЛАРНИ СКАЈП СЕ ГАСИ! Мајкрософт потврдио да апликација престаје с радом након 14 година ЕВО шта ће се догодити са вашим подацима!

Скајп неће више бити доступан за коришћење почевши од маја, потврдила је компанија на X-у, обавештавајући кориснике да ће њихове пријавне информације моћи да се користе на бесплатном нивоу платформе Мајкрософт Тимс (Microsoft Teams) у наредним данима".

Затварање Скајпа долази 14 година након што је Мајкрософт купио овај сервис за 8,5 милијарди долара у готовини, што је тада била највећа аквизиција у историји компаније. Мајкрософт је интегрисао сервис у своје друге производе, попут Office-а и неуспешног мобилног оперативног система Windows Phone.

NEWS: Microsoft is permanently shutting down Skype in May 2025. pic.twitter.com/xvDyPLM3Kf

