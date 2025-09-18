ТРИ СКРИВЕНЕ ПРЕДНОСТИ АВИОНСКОГ МОДА НА ТЕЛЕФОНУ Ову опцију сви имамо, али ретко ко зна колико може да нам олакша свакодневицу
На паметним телефонима опција авионски мод обично се активира када седнемо у авион, јер искључује све бежичне везе ради безбедности током лета.
Међутим, мало људи зна да ова функција може бити подједнако корисна и у свакодневном животу.
Ево три практична разлога да је чешће користите:
1. Штеди батерију и убрзава пуњење
Када се укључи авионски мод, телефон прекида све бежичне везе, што значи да троши мање енергије. Ако вам је батерија при крају, а пуњач није при руци, ово је добар трик да извучете још мало трајања. Такође, ако желите да се телефон напуни што брже, активирајте авионски мод током пуњења и процес ће бити знатно бржи.
2. Помаже код слабог сигнала
Можда звучи изненађујуће, али кратко укључивање авионског мода може да освежи мрежну везу. Када га поново искључите, телефон се повезује на најближу базну станицу, што често резултира бољим сигналом и стабилнијом везом.
3. Додатна заштита података
Авионски мод не користи само батерији и мрежи, већ и вашој приватности. Када сте на јавним местима, укључивањем ове опције спречавате да се телефон аутоматски повеже на несигурне јавне Wi-Fi мреже, чиме се смањује ризик од крађе података.
Најбоље од свега је што се све ове предности добијају једним кликом, практично решење које можете искористити кад год вам затреба, пише Blikk.hu, а преноси 24седам.