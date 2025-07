(ФОТО) МИСТЕРИОЗНО СТВОРЕЊЕ НАПАЛО ПЕНЗИОНЕРКУ НА ПЛАЖИ Агресивно биће је није пуштало! Спасиоци одмах подигли црвену заставицу, завршила у болници

Спасиоци на дугачкој пешчаној плажи Плаја де Палма, надомак Палма де Мајорке, одмах су подигли црвену заставицу и наложили купачима да изађу из воде. Они су покушали да скутерима лоцирају агресивно створење, али без успеха.

Касније је утврђено да је пензионерки из Италије откинут део коже с леве потколенице, али да мишићно ткиво није оштећено. Она је превезена у једну приватну клинику, преноси Метро.

Ево на које животиње се сумња

Створење које је изазвало инцидент још није званично идентификовано, док стручњак за морски биодиверзитети Аниол Естебан претпоставља да је реч о зубатици, коју често називају и “морска пирана”.

“Не верујем да је била ајкула, јер би била примећена. Статистика показује да су напади ајкула у водама Средоземног мора изузетно ретки. Претпостављам да је напад изазвала зубатица”, казао је.

The animal has torn off part of the woman's calf. According to initial reports, it is believed to have been either a triggerfish or a blue shark. https://t.co/xmLfuAZhPS

