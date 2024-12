КОНАЧНО ОТКРИВЕН ВУЛКАН ЧИЈА ЈЕ ЕРУПЦИЈА ОХЛАДИЛА ПЛАНЕТУ! Ево где се налази кривац тражен 193 године!

Током ерупције 1831, пре 193 године, велика количина сумпора избачена у атмосферу довела је до хлађења Земље за око 1 степен Целзијуса, као и до мање падавина у Африци и Индији, због чега је та тим местима избила глад, пренео је Свис инфо.

Ипак, локација ерупције до сада је остала непозната, а како би утврдио место, истраживачки тим је анализирао различите ледене језгре са Гренланда које садрже трагове сумпора и вулканског пепела из овог периода. Анализа изотопа сумпора показала је да је облак лаве и пепела стигао чак до стратосфере.

Анализирајуćи хемијски састав честица и упоређујуćи их са познатим вулканима, научници су могли да утврде да хемијски састав пепела одговара вулкану на острву Симушир на Курилским острвима.

Истраживања на лицу места затим су потврдила да је овај вулкан еруптирао у последњих 300 година.

Налази су објављени у америчком часопису Proceedings of the National Academi of Sciences (ПНАС), а истраживање је предводио Вилијам Хачисон са Универзитета Сент Ендруз у Шкотској, уз учешће швајцарски научника.