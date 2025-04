ОСЕТИО ЈЕ СНАЖАН БОЛ И ПОМЕРАЊЕ У УХУ За све била крива ружичаста стварчица која је ту чамила две деценије

Верујући да се ради о инфекцији, лекар је пацијенту преписао антибиотике и послао га кући, али се стање није променило.

„Као да је нешто пукло”

Једне ноћи, Дарена је пробудио бол и страшан притисак у глави. Прилично се уплашио, а затим осетио да се нешто „померило” у уху.

„Као да је нешто пукло, можда део унутрашњег уха. Био сам апсолутно престрављен! Угледао сам мали комад пластике на кревету и узео батеријску лампу. Остао сам шокиран”, испричао је житељ Глазгова.

Дарен је у руци држао ружичасту лего коцкицу, прекривену церуменом! Бол је нестала, као и притисак, а слух се одједном поправио. Ипак, остао је збуњен.

„Дуго се нисам играо лего коцкицама. Можда, када сам имао десет година. Није ми јасно како је тамо завршила”, казао је.

