ОВАЈ ДЕЧАК ЈЕ НАДМАШИО СВЕ ВРШЊАКЕ! Са две године чита на пет језика, зна периодни систем и постао је НАЈМЛАЂИ члан Менсе (ФОТО)

У узрасту када већина деце тек почиње да учи азбуку, двогодишњи Британац Џозеф Херис-Биртил већ самостално чита књиге од корице до корице.

Сада се интересује за Морзеову азбуку, грчко писмо и чак показује занимање за периодни систем елемената.

Препознавши изузетне способности свог сина, родитељи Роуз и Дејвид обратили су се британској Менси како би добили смернице о томе како да развијају Џозефов потенцијал.

Не само да су из Менсе одлучили да пруже подршку породици, већ су малишана и званично примили у своје редове, чиме је постао најмлађи члан у историји најстарије и највеће организације за високо интелигентне особе на свету, са само 2 године и 182 дана.

Године 2023, Менса је примила Ислу Мекнаб из Кентакија када је имала 2 године и 195 дана, након што је њена интелигенција процењена да се налази у 99. перцентилу.

Да би неко ушао у Менсу, мора да положи тест интелигенције или да достави довољно доказа да спада међу 2% најинтелигентнијих људи у популацији.

Џозеф је своје изузетне способности показивао још као беба.

„Врло брзо је постало јасно да је посебно дете – први пут се преврнуо са само пет недеља, прву реч изговорио са седам месеци, а своју прву књигу прочитао наглас од почетка до краја са годину и девет месеци“, изјавила је његова мајка Роуз за Гинисову књигу рекорда.

„Са две године и три месеца већ је течно читао наглас по десет минута у континуитету, знао је да броји до десет на пет језика и да броји унапред и уназад далеко изнад броја 100.“

