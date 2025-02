СЕВАЈУ ВАРНИЦЕ НА СВЕ СТРАНЕ Све више људи се ЖАЛИ НА ОВУ ПОЈАВУ

Људи у Србији масовно се на друштвеним мрежама жале на статички електрицитет, а управо то је данима једна од главних тема корисника мреже X.



- Толико сам наелектрисана данима, да севају варнице где год дохватим рукама. Стакло, зид, дрво, пластика. Нема везе који материјал. Буквално варница севне и чује се прасак. Коса ми се из чиста мира накостреши и подигне а ногавице залепе за ноге - пожалила се једна корисница мреже X.



Људи се жале данима.

- Људи моји, имам једно питање за све вас. Да ли и вас дрма статички електрицитет у последње време. Мене о шта год да се очешем. Траје већ више од недељу дана - пожалио се још један корисник ове мреже.

Ubi me statički elektricitet, sad skidam svu sintetiku sa sebe i kreveta, to seva kao u Teslinom kabinetu! 😱 Vrata otvaram laktom, to munja seva, strah navukoh! Ima li neko da me posavetuje kako da se rešim muke?

— Velibor (@velibor011) January 18, 2025