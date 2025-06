ЗАШТО СЕ ВОДА У ЧАШИ НЕ ПОМЕРА НА СНИМКУ ИЗ СВЕМИРА? Ево научног објашњења

Потрага за наводним доказима који би потврдили да су свемирске мисије „лажиране” већ дуго представља омиљену забаву особа које вероватно никада неће имати прилику да напусте Земљину атмосферу.

Зашто не лебди у простору?

Деценијама уназад, сумње у слетање на Месец и даље опстају, а појединци не верују да је Нил Армстронг ходао површином Земљиног сателита.

Сада је у центру пажње теоретичара завере снимак са кинеске станице Тиангонг, а све је почело након што су гледаоци приметили „необичан детаљ”.

Појединци сматрају да доказује да астронаути „нису у свемиру” и да је цела прича „велика лаж”, преноси LadBible.

Наиме, снимак приказује троје астронаута, а поред једног од њих је чаша са водом која се не помера, иако би у условима микрогравитације, како неки сматрају, требало да лебди у простору.

